По состоянию на утро 8 ноября во мире зарегистрировали 50263958 случаев коронавируса.
За весь период пандемии умерли 1256358 пациентов, 35550153 человек выздоровели.
В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина продолжает занимать 20 место — между Бельгией и Индонезией.
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На фоне президентских выборов в США третий день подряд фиксируют антирекорд: более 126 тыс. случаев коронавируса в сутки.
Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:
- США — 10,182,818;
- Индия — 8,507,754;
- Бразилия — 5,653,561;
- Россия — 1,753,836;
- Франция — 1,748,705.
Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:
- США — 243,257;
- Бразилия — 162,286;
- Индия — 126,162;
- Мексика — 94,808;
- Великобритания — 48,888.
Коронавирус в Китае
Начиная с лета, Китай стремительно удалялся от остальных мировых стран в рейтинге распространенности коронавируса.
Бывали недели, когда на территории КНР не фиксировали ни одного случая Covid-19. Тогда власти страны заверили граждан, все будущие вспышки опасной инфекции будут касаться в первую очередь туристов и вновь прибывших граждан из-за рубежа.
Так, по состоянию на 8 ноября Китай находится на 59 месте в мировом Covid-рейтинга.
За прошедшие сутки было выявлено 28 новых случаев, общее количество составляет 86 212 случай.
В связи с этим КНР официально запретил прибытие иностранцев из Франции и целого ряда других стран.