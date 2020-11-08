По состоянию на утро 8 ноября во мире зарегистрировали 50263958 случаев коронавируса.

За весь период пандемии умерли 1256358 пациентов, 35550153 человек выздоровели.

В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина продолжает занимать 20 место — между Бельгией и Индонезией.

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На фоне президентских выборов в США третий день подряд фиксируют антирекорд: более 126 тыс. случаев коронавируса в сутки.

Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

США — 10,182,818;

Индия — 8,507,754;

Бразилия — 5,653,561;

Россия — 1,753,836;

Франция — 1,748,705.

Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

США — 243,257;

Бразилия — 162,286;

Индия — 126,162;

Мексика — 94,808;

Великобритания — 48,888.

Коронавирус в Китае

Начиная с лета, Китай стремительно удалялся от остальных мировых стран в рейтинге распространенности коронавируса.

Бывали недели, когда на территории КНР не фиксировали ни одного случая Covid-19. Тогда власти страны заверили граждан, все будущие вспышки опасной инфекции будут касаться в первую очередь туристов и вновь прибывших граждан из-за рубежа.

Так, по состоянию на 8 ноября Китай находится на 59 месте в мировом Covid-рейтинга.

За прошедшие сутки было выявлено 28 новых случаев, общее количество составляет 86 212 случай.

В связи с этим КНР официально запретил прибытие иностранцев из Франции и целого ряда других стран.