Письма королю: против демонстрантов в Таиланде применили водометы

Полиция по охране общественного порядка в Таиланде обстреляла из водометов демонстрантов, выступающих за демократию, когда они пытались в воскресенье подойти к Большому дворцу в Бангкоке, чтобы передать письма, призывающие к реформе могущественной монархии страны.

После обстрела водой протестующие не покинули территорию. Демонстранты, которые были в защитных очках и касках, сняли колючую проволоку, которую полиция использовала, чтобы блокировать доступ ко дворцу.

Они несли “почтовые ящики”, сделанные из старых мусорных баков, которые были заполнены посланиями, призывающими к реформе.

Ранее в воскресенье известные продемократические деятели призвали короля начать диалог с протестующими.

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Месяцы протестов в Таиланде

В последние месяцы по Таиланду прошли демонстрации, возглавляемые молодыми людьми, которые рискнули получить длительные тюремные сроки, чтобы призвать к ограничению власти и богатства королевской семьи, а также к отставке премьер-министра Прают Чан-Оча.

Не удивительно, что поведение монархов в стране возмущает народ. К примеру, после начала пандемии король Таиланда Рама Х отправился проходить самоизоляцию в люксовый отель в Альпах, взяв с собой 20 наложниц и прислугу.