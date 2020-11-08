В воскресенье у здания ЦИК Грузии в Тбилиси началась массовая акция протеста со стороны грузинской оппозиции и ее сторонников, участники которой отказались признать результаты недавних парламентских выборов и потребовали проведения новых.

Когда протестующие приблизились к зданию ЦИК, у них с правоохранителями произошла словесная перепалка.

Силовики применили против демонстрантов водометы, сообщили грузинские СМИ.

В МВД Грузии объяснили, что правоохранители применили спецсредства, так как сторонники оппозиции якобы попытались взять штурмом здание ЦИК.

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Из-за чего протесты

31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы, в результате которых победила правящая партия Грузинская мечта.

Еще восьми оппозиционным партиям удалось преодолеть однопроцентный барьер, что дало им право пройти в законодательный орган.

После объявления результатов оппозиция страны организовала акции протеста. Политики заявляют о массовых нарушениях и фальсификации результатов.

Все оппозиционные партии, прошедшие в парламент десятого созыва, отказываются от своих мандатов и требуют проведения нового голосования.

Оппозиционеры заявили, что не прекратят протесты, пока представители Грузинской мечты не начнут с ними переговоры.

Источник: Новости-Грузия