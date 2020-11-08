Джилл Байден — что известно о будущей первой леди США

В субботу, 7 ноября, американские СМИ объявили, что Джо Байден набирает достаточное количество голосов, чтобы победить на выборах США и стать 46-тым президентом.

Представитель от демократов выступил с речью для граждан США и пообещал быть президентом всех американцев, независимо от их политических симпатий.

На съезде Демократической партии со вступительной речью выступила Джилл Байден — жена вероятного нового президента.

После завершения речи к ней присоединился сам Байден, который рассказал, почему его жена будет прекрасной первой леди.

Что известно о Джилл Байден

Джилл Джейкобс родился в июне 1951 года в Нью-Джерси. Она была старшей из пяти сестер и провела детство в Уиллоу-Гров в пригороде Филадельфии.

До замужества с Байденом уже успела выйти замуж — за бывшего американского футболиста Билла Стивенса.

Байден тоже был ранее женат, но в 1972 году его жена и годовалая дочь погибли в автокатастрофе. Будущие супруги познакомились через три года.

Джилл Байден имеет степень бакалавра и две степени магистра (искусств английского языка), а докторскую получила в Университете штата Делавэр в 2007 году.

До переезда в Вашингтон она преподавала в колледже в Делавэре, в государственной средней школе и психиатрической больнице для подростков.

С 2009 до 2017 года Байден носила титул второй леди страны, когда ее муж был вице-президентом США.

В этот период она занималась продвижением общественных колледжей, защитой семей военных и распространением информации о профилактике рака молочной железы.

Джилл Байден вместе с первой леди Мишель Обамой начала инициативу Объединим усилия, которая помогала ветеранам войны и их семьям получить доступ к образовательным программам и трудоустройства.

Факты ICTV внимательно следят за результатами выборов в США и ведут текстовую трансляцию.