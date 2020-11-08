По состоянию на утро 8 ноября во мире зарегистрировали 50 263 958 случаев коронавируса.

За весь период пандемии умерли 1 256 358 пациентов, 35 550 153 человека выздоровели.

Джо Байден, который объявил себя победителем на выборах президента США, уже заявил о запуске в январе 2021 нового плана для борьбы с коронавирусом.

Португалия, в свою очередь, с 9 ноября вводит комендантский час. Он будет действовать с 23.00 до 05.00.

Недавно Верховная Рада ввела штрафы за отсутствие маски в общественных местах.

Министр юстиции Денис Малюська пояснил, что украинцев не будут штрафовать за пребывание без маски на улице. Кроме того, штрафы не будут налагать на несовершеннолетних.

Читайте: Только красная и оранжевая: в Украине обновили зоны карантина

В четырех областях Украины больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 70%. Всего в стране заняты уже 60,5% таких коек.

Так, наиболее загруженными являются больницы Полтавской (91,5%), Ровенской (78,9%), Одесской (70,6%) и Сумской (70,5%) областях. В Киеве заняты 55,7% коек.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 8 ноября коронавирус в Украине зафиксировали у 460 331 человека, за сутки количество инфицированных выросло еще на 9 397 человек.

Больше всего новых случаев в течение прошлого дня выявлено в Харьковской области, Киеве, в Запорожье и Киевской области.