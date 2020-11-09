9 ноября в мире зарегистрировано 56 862 случаев Covid-19, общая цифра составляет 50 327 258. За сутки умерло 1 292 человека, в общем 1 255 490.
Выздоровели 32 972 156 больных, за сутки 82 355 человек.
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В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина продолжает занимать 20 место.
Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:
- США — 9 962 900;
- Индия — 8 507 754;
- Бразилия — 5 664 115;
- Франция — 1 835 187;
- Россия — 1 760 420.
Страны, где больше всего людей умерло от Covid-19:
- США — 237 567;
- Бразилия — 162 397;
- Индия — 126 162;
- Мексика — 95 027;
- Великобритания — 49 134.
Режим ЧС в Латвии
С 9 ноября по 6 декабря Латвия вводит режим чрезвычайного положения что влечет за собой много запретов.
В это время будут запрещены все публичные мероприятия, кроме происходящих на улице, митингов, пикетов. Не более 10 человек смогут собираться и на частных встречах, исключая похороны. Будут запрещены все спортивные мероприятия, в частности соревнования, за исключением национальных и международных.
Нарушение условий карантина наказывается штрафом до € 2 тыс. для физических лиц и до € 5 тыс. — для юрлиц.
Коронавирус 8 ноября
8 ноября в мире зарегистрировали 50 263 958 случаев коронавируса. В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина продолжает занимать 20 место.
8 ноября в Китае было обнаружено 28 новых случаев, общее количество составляет 86 212.
В связи с этим КНР официально запретил прибытия иностранцев из Франции и целого ряда других стран.