9 ноября в мире зарегистрировано 56 862 случаев Covid-19, общая цифра составляет 50 327 258. За сутки умерло 1 292 человека, в общем 1 255 490.

Выздоровели 32 972 156 больных, за сутки 82 355 человек.

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В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина продолжает занимать 20 место.

Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

США — 9 962 900;

Индия — 8 507 754;

Бразилия — 5 664 115;

Франция — 1 835 187;

Россия — 1 760 420.

Страны, где больше всего людей умерло от Covid-19:

США — 237 567;

Бразилия — 162 397;

Индия — 126 162;

Мексика — 95 027;

Великобритания — 49 134.

Режим ЧС в Латвии

С 9 ноября по 6 декабря Латвия вводит режим чрезвычайного положения что влечет за собой много запретов.

В это время будут запрещены все публичные мероприятия, кроме происходящих на улице, митингов, пикетов. Не более 10 человек смогут собираться и на частных встречах, исключая похороны. Будут запрещены все спортивные мероприятия, в частности соревнования, за исключением национальных и международных.

Нарушение условий карантина наказывается штрафом до € 2 тыс. для физических лиц и до € 5 тыс. — для юрлиц.

Коронавирус 8 ноября

8 ноября в мире зарегистрировали 50 263 958 случаев коронавируса. В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина продолжает занимать 20 место.

8 ноября в Китае было обнаружено 28 новых случаев, общее количество составляет 86 212.

В связи с этим КНР официально запретил прибытия иностранцев из Франции и целого ряда других стран.