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Байден создал научный совет для борьбы с коронавирусом

Джозеф Байден, который накануне стал новым президентом Соединенных Штатов Америки, создал научный совет для борьбы с коронавирусом.

Он станет совещательным органом для новой власти и будет давать рекомендации, как действовать в условиях пандемии. Сегодня президент провел с членами новосозданного совета онлайн-брифинг.

В него вошел экс-комиссар по вопросам пищевых продуктов и медицинских средств Дэвид Кесслер, бывший генеральный хирург Вивек Мурти и доцент Йельского университета Марселла Нунез-Смит.

Читайте: Байден заявил о запуске нового плана по борьбе с Covid-19

В США хотят ввести обязательное ношение масок

Джо Байден намерен ввести обязательный масочный режим во всех штатах Америки. Такое нововведение может стать действующим после его инаугурации.

Байден надеется на поддержку губернаторов, ведь согласно закону, каждый штат может самостоятельно решать свою судьбу.

Источник: ВВС

Фото: Getty Images

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