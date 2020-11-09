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Факты / Мир

Бои за город Шуша продолжаются — Минобороны Армении

Бои у города Шуша в Нагорном Карабахе продолжаются.

Несмотря на заявления Азербайджана о захвате города — бой продолжается, написала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Враг понес тяжелые потери в силе и отступил. А силы Армении заняли более выгодные позиции.

В МО заявили, что уничтожили вражеский танк, четыре авто и восемь БПЛА.

Читайте: Азербайджан заявил об отступлении армянской армии с части позиций в Карабахе

— Бои вблизи Шуши продолжаются. Подразделения Армии обороны Арцаха выполняют поставленные перед ними задачи, лишая противника инициативности, — отметил Степанян.

#ՊԲ Նոյեմբերի 8-ին և լույս 9-ի գիշերը ՊԲ ստորաբաժանումները պաշտպանողական մարտեր են վարել ճակատային գծի հարավ-արևելյան,…

Опубліковано Shushan Stepanyan Неділя, 8 листопада 2020 р.

Взятие Шуши

Азербайджан заявил о том, что в ходе боев в Нагорном Карабахе восстановил контроль над городом Шуша.

Вооруженные силы Армении оставляют позиции на Ходжавендском направлении, что ведет к столице непризнанной республики Степанкерту.

Источник: Шушан Степанян

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