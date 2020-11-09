Дефицит витамина D может способствовать развитию более тяжелой формы коронавируса.

К таким выводам пришли британские ученые, изучив течение болезни у пациентов, которые проживают в зонах, где есть проблемы с сезонной нехваткой витамина.

Течение болезни связано с широтой, в которой проживает человек. В северных регионах фиксируются более трагические случаи коронавируса.

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— Витамин D необходим иммунной системе. Когда его уровень высок, защитные свойства организма человека сильнее, — заявил руководитель независимой исследовательской группы Гаррет Дэвис.

Важность витамина D

В октябре украинские ученые заявили, что наличие достаточного количества витамина D в организме человека снижает риск заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил директор Института биохимии имени Палладина НАН Украины академик Сергей Комиссаренко.

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Источник: Express