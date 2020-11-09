Латвия вводит режим ЧС из-за коронавируса

Латвия ввела режим чрезвычайного положения с 9 ноября по 6 декабря. Так правительство хочет приостановить распространение коронавируса страной.

Под запретом будут все мероприятия с участием более 10 человек, кроме похорон, митингов и пикетов на улице.

Запрещены все спортивные мероприятия со зрителями, кроме международных матчей. Магазины будут работать до 22.00.

Читайте: Антирекорд смертей во Франции и режим ЧС в Латвии: коронавирус в мире 9 ноября

Режим продлится как минимум до 6 декабря. Но может быть продлен, если ситуация с коронавируса в стране не улучшится.

За нарушение карантинных ограничений граждан предусмотрен штраф — €2 тыс. с человека, или €5 тыс. для предприятия, что нарушает карантин.

По состоянию на 9 ноября, коронавируса в Латвии заразились 7 476 человек, более 100 умерли.

Карантин в Европе

Румыния вводит общенациональную комендантский час и закрывает все школы на 30 дней с 9 ноября.

Также начало действовать усиления карантина в Польше. Театры, кино, галереи и учреждения культуры будут закрыты. Отели принимать только гостей, находящихся в командировке.

Источник: Вns