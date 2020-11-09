Виктория Спартц, которую выбрали в Палату представителей Конгресса США, заявила, что гордится принадлежностью к иммигрантам и своими украинскими корнями.

Она отметила, что именно иммигрантами были созданы Соединенные Штаты Америки, и поставили во главе права человека на жизнь, свободу и процветание.

— Я горжусь тем, что является одной из иммигрантов с прекрасными украинскими корнями, которая будет представлять интересы жителей Индианы в Палате представителей Конгресса США. Я приехала в Соединенные Штаты 20 лет назад, поместив все свои вещи в один чемодан. Тяжело работала и не могла даже представить, что в конечном итоге буду работать в Сенате штата Индиана, а впоследствии иметь честь попасть в Конгресс США, — прокомментировала Виктория Спартц.

Кроме того, она добавила, что ее история жизни доказывает, что лозунг об американской мечте до сих пор работает.

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По ее словам, она с нетерпением ждет, когда сможет внести свой вклад, чтобы США стали маяком свободы и надежды для всех стран мира, а также относительно популяризации свободного рынка и верховенства права в странах, страдающих от коррупции и притеснения.

Виктория Спартц родилась в городе Носовка Черниговской области. В 2000 году она переехала в США, в 2006 году получила американское гражданство. В 2017 году ее избрали в Сенат штата Индиана.

Она закончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана на специальности экономист.

В США получила диплом магистра по профессиональной бухгалтерии Университета Индианы. Преподавала в бизнес-школе Келли этого же университета.

3 ноября на всеобщих выборах американцы избрали президента и вице-президента, 435 членов Палаты представителей, 35 законодателей Сената и 13 губернаторов штатов и территорий, в список которых и вошла Виктория Спартц.