Японская государственно-общественная центральная телерадиокомпания NHK использовала искусственный интеллект и нашла более 100 симптомов коронавируса.

Компания проанализировала около 200 тыс. статей о коронавирусе, которые написаны на английском языке во всем мире. По результатам анализа искусственного интеллекта, в опубликованных материалах говорится о 116 симптомов COVID-19.

Читайте: УЗИ легких лучше диагностирует пневмонию за коронавируса, чем рентген — Голубовская

NHK выяснили, что многие симптомы связаны с мозгом и нервной системой. Например, головокружение, галлюцинации и даже потеря памяти. Таких симптомов насчитали около 30.

Также к признакам коронавируса вошли: сухость глаз, крапивница и потеря вкуса.

Британские ученые проанализировали снимки мозга пациентов, которые перенесли осложнения от вируса. Они обнаружили воспаление стволовой части мозга, которая отвечает за здоровое функционирование дыхания и сна.

Легкая форма коронавируса имеет семь групп симптомов — ученые

Ученые из Университета Вены выяснили, какие симптомы вызывает коронавирус, чтобы вовремя его диагностировать. Им удалось разделить симптомы на семь различных групп.

Ученые обнаружили, что вкус и запах теряют люди с молодой иммунной системой. Молодость иммунной системы зависит от количества иммунных клеток, а не от возраста человека.

Источник: NHK

Фото: Dreamstime