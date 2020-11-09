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Факты / Мир

Трамп уволил главу Пентагона

Марк Эспер уволен с должности главы Пентагона. Временно исполняющим обязанности министра обороны назначен директор Национального контртеррористического центра США Кристофер Миллер.

Об этом сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.

– Крис сделает большую работу! Марк Эспер уволен. Я хотел бы поблагодарить его за службу, — написал он.

По данным СМИ, у Эспера и Трампа были разногласия по поводу использования военных для подавления протестов в США летом 2020 года.

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Твіт Трампа

Эспер возглавлял Пентагон с 23 июля 2019 года.

Его преемник Кристофер Миллер с 10 августа 2020 года занимает должность директора Национального контртеррористического центра США.

Между тем, консультативный переходный совет, состоящий из представителей трех последних администраций Белого дома, призвал президента США Дональда Трампа готовиться к процессу передачи власти Джо Байдену.

Фото: Dreamstime

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