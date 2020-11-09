В России солдат открыл огонь по сослуживцах, есть погибшие

В РФ солдат-срочник напал на сослуживцев на военном аэродроме Балтимор в Советском районе Воронежа. Погибли три человека, еще один получил ранения.

Злоумышленник был вооружен топором, а затем завладел оружием и открыл стрельбу.

В штабе ЗВО отметили, что нападение произошло около 5.00 в одной из воинских частей, дислоцированных в Воронежской области.

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— Военнослужащий из состава суточного наряда по парку совершил нападение на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части и, завладев оружием офицера, скрылся, — сказали в Западном военном округе.

Нападавший скрылся с места преступления. Сейчас ведутся его поиски.

Нападающий — 20-летний Антон Макаров. При себе у него есть пистолет и два магазина с патронами, утверждает издание Baza.

Дедовщина

В Киеве подозрение солдату Национальной гвардии за избиение другого военного, что привело к его смерти. Нацгвардиець нарушил уставные правила взаимоотношений между военнослужащими.

Приказал другому бойцу отжиматься от пола, после чего подал команду Смирно и кулаком ударил его в грудь. Солдат потерял сознание.

Источник: Моє! Online, Baza, Западный военный округ