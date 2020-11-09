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Факты / Мир / Росія

Зарубил топором офицера и отобрал оружие: подробности нападения на аэродроме в Воронеже

Причиной нападения в военной части в России стал конфликт рядового с проверяющим офицером.

Солдат был в наряде, когда у него возник конфликт с офицером, пишет ТАСС.

Сначала он зарубил офицера топором и забрал его табельный пистолет. После чего расстрелял коллег, двое из которых погибли, один ранен.

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По данным российских СМИ, злоумышленник заблокирован в одном из помещений аэродрома.

Солдат ранее учился в институте МВД, но ушел оттуда по собственному желанию, после чего отправился служить в армию.

Убийство офицеров в РФ

9 ноября стало известно, что в России солдат-срочник убил трех человек на военном аэродроме Балтимор в Советском районе Воронежа.

Нападающий — 20-летний Антон Макаров. При себе у него есть пистолет и два магазина с патронами.

Источник: ТАСС, Интерфакс-Россия

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