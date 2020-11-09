Причиной нападения в военной части в России стал конфликт рядового с проверяющим офицером.
Солдат был в наряде, когда у него возник конфликт с офицером, пишет ТАСС.
Сначала он зарубил офицера топором и забрал его табельный пистолет. После чего расстрелял коллег, двое из которых погибли, один ранен.
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По данным российских СМИ, злоумышленник заблокирован в одном из помещений аэродрома.
Солдат ранее учился в институте МВД, но ушел оттуда по собственному желанию, после чего отправился служить в армию.
Убийство офицеров в РФ
9 ноября стало известно, что в России солдат-срочник убил трех человек на военном аэродроме Балтимор в Советском районе Воронежа.
Нападающий — 20-летний Антон Макаров. При себе у него есть пистолет и два магазина с патронами.
Источник: ТАСС, Интерфакс-Россия