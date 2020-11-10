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Факты / Мир

Байден предупредил американцев об “очень темной зиме” из-за коронавируса

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что ситуация в стране из-за роста числа заболевших коронавирусом остается тяжелой.

— Для борьбы с пандемией необходимы смелые действия. Нам предстоит очень темная зима. Не важно, какую партию вы поддерживаете и за кого голосовали. Мы можем спасти десятки тысяч жизней, если каждый будет носить маску, — сказал демократ.

Это заявление Байден сделал после первой встречи с участниками экспертного совета, которые будут помогать переходной администрации готовить новый национальный план по противодействию коронавирусу.

Читайте: Байден заявил о запуске нового плана по борьбе с Covid-19

Также Джо Байден отметил, что когда появиться новая вакцина, она вряд ли будет широко применяться в ближайшие месяцы.

Масочный режим

Джо Байден намерен ввести обязательный масочный режим во всех штатах Америки. Такое нововведение может стать действующим после его инаугурации.

Источник: Bloomberg

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