Камала Харрис биография вице-президента США

Предварительная победа Джо Байдена на выборах президента США стала главной новостью мировой прессы. Несмотря на карантин американцы массово вышли на улицы, радуясь результатам подсчета голосов.

Выборы 2020 года стали для США историческими, не только потому, что произошли в период пандемии, но и потому, что впервые пост вице-президента займет женщина — Камала Харрис. Такой тандем был логически определен, поскольку именно Харрис принесла Байдену дополнительную приверженность американцев.

— Маленький шаг для женщины, но большой прогресс для человечества, — так американцы ознаменовали победу Харрис.

Что известно об этой амбициозной женщине и какой была ее жизнь на пути к вице-президентству, читайте в материале Фактов ICTV.

Родом из детства

Родители Камалы Харрис были иммигрантами. Ее мать перебралась в Соединенные Штаты в 19 лет, чтобы изучать биологию в Калифорнийском университете. Там же изучал экономику отец Камалы — выходец из Ямайки.

Когда девочке исполнилось семь, ее родители развелись. Камала осталась жить с мамой.

— Моя мать часто говорила: Не сидите и не жалуйтесь, сделайте что-нибудь! Она хорошо понимала, что воспитывает двух темнокожих дочерей и хотела, чтобы мы выросли уверенными в себе, гордыми темнокожими женщинами, — писала Харрис в своей автобиографии The Truth We Hold.

Во время публичных выступлений она часто рассказывает о своем богатом культурном бэкграунде и очень трепетно относится к афроамериканской культуре.

Всегда первая

В 2003 году Камала Харрис стала первой афроамериканкой на посту окружного прокурора Сан-Франциско.

В 2010 году — первой женщиной на посту прокурора штата Калифорния, а уже в 2016 году она была избрана в Сенат, став в XXI веке первой афроамериканкой в верхней палате, и второй — в истории.

В январе 2019 года Харрис объявила о готовности бороться за звание первой женщины-президента Соединенных Штатов.

Но оказалось, что у решительной кандидатки набралось достаточно оппонентов на обоих полюсах политического спектра. Республиканцы напирали на эмигрантское происхождение, а демократы припомнили Камале противоречивую деятельность на посту прокурора штата:

равнодушие к полицейскому насилию и переполненности тюрем;

проведенные с нарушениями расследования;

многочисленные приговоры за преступления, связанные с марихуаной, которую Камала, по ее словам, тоже курила в колледже и теперь предлагала полностью легализовать.

Затем политик сняла свою кандидатуру с избирательной гонки и публично поддержала Джо Байдена. А уже в августе 2020 года он выбрал ее кандидатом на пост вице-президента.

Читайте: Третья попытка и первая женщина: почему Байден выбрал Харрис кандидатом в вице-президенты

На протяжении своей предвыборной кампании Камала Харрис осуждала российскую агрессию.

— Я продолжу поддерживать Украину и обеспечивать четкую позицию США в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, — заявила Камала Харрис.

Также по ее словам, незаконная оккупация Крыма Россией является грубым нарушением международных норм, по которым двигался мир со времен Второй мировой.

Смесь прокурора и либерала

Молодость и начало карьеры Харрис пришлись на то время, когда в американской политике десятилетиями доминировали республиканцы.

Работа в сенате сделала Камалу еще более противоречивым и интересным игроком в американской политике. За четыре года, проведенные в палате, она прославилась на всю страну благодаря сочетанию двух граней своей личности — прокурора и либерала.

Она чаще всех голосовала против предложений республиканцев и вызывающе вела себя с чиновниками Трампа.

На слушаниях об утверждении кандидатуры Бретта Кавано, которого обвиняли в сексуальных домогательствах, на должность члена Верховного суда с таким пристрастием допрашивала его, что Трамп назвал ее “злобной, ужасной женщиной”.

Мы сделали это, Джо!

Видео с эмоциональной реакцией Камалы Харрис на результаты голосования покорило сердца миллионов людей во всем мире.

— Мы сделали это, Джо. Ты будешь следующим президентом Соединенных Штатов!

Я не стану последней

Несколькими часами спустя она выступила с посланием к нации, где говорила о борьбе за права женщин.

— Я думаю о поколениях женщин — чернокожих, азиаток, белых, латиноамериканок и коренных американок, которые проложили путь к этому моменту сегодня. Эти женщины, которые боролись и многим жертвовали ради равенства, свободы и справедливости для всех, включая чернокожих женщин, на которых слишком часто не обращают внимания, но которые так часто доказывают, что они являются основой нашей демократии. Хотя я и буду первой женщиной на этом посту, я не стану последней. Потому что каждая маленькая девочка, которая смотрит на нас сегодня, знает, что это страна возможностей.

Харрис пообещала искоренить дискриминацию в США, а также заняться проблемами защиты климата.

Харрис – третья женщина в истории США, которая претендовала на пост вице-президента. До нее это были Джеральдин Ферраро в 1984 году и Сара Пэйлин в 2008, но обе проиграли оппонентам.

Встречают по одежке

Камала Харрис обожает кеды и даже на предвыборных митингах выступала в Converse.

— У меня целая коллекция моделей Chuck Taylor: есть черные кожаные, белые, без шнурков, со шнурками, кеды, которые я надеваю в жару, кеды, которые я ношу в холодную погоду и те, что подходят к брючному костюму.







Будущий вице-президент США: кто такая Камала Харрис и почему ее назначение историческое / 2 фотографии

А вот брючные костюмы Камала Харрис полюбила еще во время учебы в Говардском университете. Тогда она носила короткую стрижку и укороченные жакеты с объемными плечами.

Даже выбирая одежду, Камала не забывает об эмигрантах. Для официальной речи, после предварительного объявления результатов подсчета голосов, она надела брючный костюм Carolina Herrera.

Эту знаковую для американской моды марку основала эмигрантка из Венесуэлы Каролина Эррера, которая также одевала Жаклин Кеннеди.







Будущий вице-президент США: кто такая Камала Харрис и почему ее назначение историческое / 2 фотографии

В американских медиа бытует мнение, что Джо Байден очень истощился во время избирательной кампании и, вероятно, не сможет управлять США до конца срока. Это аргументируют тем, что ему уже 77 лет и он имеет хронические болезни.

А значит в случае необходимости Харрис может занять его место и впервые в истории страны стать женщиной, занимающей самую высокую ступень власти.

София Телишевская