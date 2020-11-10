Джо Байден – 46 президент США. Имя победителя гонки объявили основные телевизионные вещатели Соединенных Штатов Америки. О победе Байдена сообщил даже Fox News – телеканал, который открыто поддерживает Трампа.

Но можно ли считать победу Байдена окончательной? Уже за неделю до выборов магазины вокруг Белого Дома загораживали свои витрины, готовились к столкновениям и едва ли не впервые в истории закрыли поляну у здания.

Росли продажи оружия и напряжение американцев. Скандалы и взаимные обвинения стали незаменимыми в нынешних выборах в США.

3 ноября вся Америка уже окончательно сделала свой выбор. Но впереди еще были подсчеты голосов. Обычно, имя победителя президентской гонки становится известно уже на следующее утро. Однако из-за коронавируса, большинство граждан голосовали по почте. Поэтому подсчет затянулся.

Хотя сначала победу и получал Дональд Трамп, но уже потом преимущество перешло в руки Джо Байдена.

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Все поздравляют его с победой, но не пока еще действующий хозяин Белого Дома, который никак не готов покидать здание и начинает говорить о фальсификации на выборах. Трамп требует пересчета голосов. Однако эксперты уверены, что его попытки что-то изменить будут напрасными.

Столкновения людей, которые поддерживают разных кандидатов растут. Демонстранты нападают на стражей порядка.

А тем временем победу на выборах также получила украинка Виктория Спарц, которая прошла в нижнюю палату Конгресса США и Камала Харрис, которая является вице-президентом Джо Байдена.

Эти выборы были одними из самых драматичных в истории, но окончательную точку все же еще не поставили.

Цены на нефть после победы Байдена

Цены на нефть выросли на 2%, а фьючерсы на нефть Brent превысили $40 за баррель после того, как Джо Байден, по предварительной информации, стал президентом США.