По состоянию на 10 ноября коронавирус в мире подтвердили у более 51 млн жителей планеты.
Более 1,2 млн людей умерли от вируса за время пандемии.
Преодолели болезнь более 36 млн пациентов.
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В антирейтинге распространения коронавируса Украина продолжает занимать 20 место.
Страны, где больше всего случаев Covid-19
- США — 10 421 956;
- Индия — 8 591 075;
- Бразилия — 5 675 766;
- Франция — 1 807 479;
- Россия — 1 796 132.
Страны, где больше всего летальных случаев
- США — 244 448;
- Бразилия — 162 638;
- Индия — 127 104;
- Мексика — 95 225;
- Великобритания — 49 238.
Страны, где больше всего тех, кто выздоровел
- Индия — 7 957 206;
- США — 6 552 610;
- Бразилия — 5 064 344;
- Россия — 1 335 141;
- Аргентина — 1 073 577.
Карантин в мире
Страны мира ужесточают карантин. Большинство европейских государств усилили меры, среди них Италия, Испания, Германия, Франция, Болгария, Греция, Чехия, Словакия, Латвия, Литва, Эстония.
В ВОЗ надеются улучшить эпидситуацию в мире к марту 2021 года. По их прогнозам, к этому времени появится эффективная вакцина против коронавируса.
Коронавирус в мире
Согласно статистике коронавируса в мире 9 ноября, на планете зарегистрировали более 50 млн больных.
За время пандемии вирус унес жизни более 1,2 млн человек.
Выздоровели более 32 млн пациентов.