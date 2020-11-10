По состоянию на 10 ноября коронавирус в мире подтвердили у более 51 млн жителей планеты.

Более 1,2 млн людей умерли от вируса за время пандемии.

Преодолели болезнь более 36 млн пациентов.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

В антирейтинге распространения коронавируса Украина продолжает занимать 20 место.

Страны, где больше всего случаев Covid-19

США — 10 421 956;

Индия — 8 591 075;

Бразилия — 5 675 766;

Франция — 1 807 479;

Россия — 1 796 132.

Страны, где больше всего летальных случаев

США — 244 448;

Бразилия — 162 638;

Индия — 127 104;

Мексика — 95 225;

Великобритания — 49 238.

Страны, где больше всего тех, кто выздоровел

Индия — 7 957 206;

США — 6 552 610;

Бразилия — 5 064 344;

Россия — 1 335 141;

Аргентина — 1 073 577.

Карантин в мире

Страны мира ужесточают карантин. Большинство европейских государств усилили меры, среди них Италия, Испания, Германия, Франция, Болгария, Греция, Чехия, Словакия, Латвия, Литва, Эстония.

В ВОЗ надеются улучшить эпидситуацию в мире к марту 2021 года. По их прогнозам, к этому времени появится эффективная вакцина против коронавируса.

Коронавирус в мире

Согласно статистике коронавируса в мире 9 ноября, на планете зарегистрировали более 50 млн больных.

За время пандемии вирус унес жизни более 1,2 млн человек.

Выздоровели более 32 млн пациентов.