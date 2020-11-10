Коронавирус в Украине и мире продолжает активно распространяться, а количество больных неуклонно растет. По состоянию на 10 ноября в мире уже зафиксировали коронавирус более чем 51 млн жителей планеты.

Более 1,2 млн человек умерли от вируса за время пандемии. Преодолели болезнь более 36 млн пациентов.

Наибольшее количество больных коронавирусной инфекцией в США, Индии, Бразилии, Франции и России. Украина за антирейтингом занимает 20 место по распространению Covid-19.

Смерть добровольца

В Бразилии на финальном этапе испытания приостановили тестировать китайскую вакцину от коронавируса из-за смерти одного из добровольцев. Агентство здравоохранения Бразилии исследования приостановило и решает стоит ли его продолжать.

О причине и подробностях смерти пациента ничего не известно. Компания Sinova, которая производит эту вакцину, отметила, что вакцина абсолютно безопасна для человека.

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Венгрия планирует производить российскую вакцину

В Венгрии министр иностранных дел Петер Сиярто сообщил, что венгерская фармацевтическая компания ведет переговоры с Россией по производству вакцины против коронавируса.

— Уровень безопасности венгерской компании является адекватным, поэтому начало и мощность возможного производства в Венгрии зависят от конкретных исследовательских и производственных параметров, — отметил Сиярто.

Страна планирует начать импорт российской вакцины от коронавируса в декабре, а увеличить объемы заказа в январе 2021 года.

Введение локдауну в Украине

Бывший министр экономики Тимофей Милованов поддерживает введение жесткого карантина в Украине из-за увеличения количества новых случаев коронавируса.

— Я за то, чтобы мы вводили жесткие меры быстро и превентивно. У нас сейчас критическая ситуация. Жесткий карантин на небольшой период с выплатами денег для тех, кто пострадает во время его действия, спасет ситуацию, — отметил Милованов.

Кроме того, он уточнил, что на период действия карантина власть должна поддержать бизнес и оказать помощь.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 10 ноября коронавирус в Украине подтвердили в 479 197 граждан страны. За сутки медики обнаружили 10 179 новых случаев инфицирования (из них детей — 410, медработников — 445).

Умерли за последние сутки 191 человек, выздоровели — 5 514, а госпитализированы — 1 252.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве — 747, Житомирской области — 646, Киевской — 628, Одесской — 608 и Запорожской — 588.

Также планируется увеличить количество коек для больных коронавирусом до 83 тыс. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, это количество позволит оказывать помощь больным на другие заболевания.