В Бразилии активно тестировали китайскую вакцину от коронавируса. Но на финальном этапе испытания приостановили из-за смерти одного из добровольцев.

Исследование проводило Агентство здравоохранения Бразилии. Оно не сообщило о причине и подробностях смерти пациента.

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— Тестирование вакцины Sinovac Biotech Ltd под названием Coronavac было остановлено в Бразилии после серьёзного события, — сообщило Агентство здравоохранения Бразилии

Директор Института Бутантан Димас Ковас заявил, что агентство получило сообщение о смерти одного из добровольцев в ходе тестирования вакцины Coronavac, но его смерть не связана с действием вещества.

В свою очередь компания Sinova, которая производит эту вакцину, отметила, что вакцина абсолютно безопасна для человека.

Серйчас испытания китайской вакцины активно проводят в Индонезии и Турции.

Вакцина от коронавируса: в Израиле проводят тестирование на людях

В Израиле начали тестирование вакцины от коронавируса на людях. На первом этапе будут участвовать 80 добровольцев, в декабре количество увеличится до 960. Если все пройдет по плану, в апреле-мае привлекут 30 тыс. желающих.

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