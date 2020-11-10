США ужесточили санкции против режима Асада

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 19 физических и юридических лиц, среди которых — депутаты парламента Сирии и спонсоры режима Асада.

— Пять лет назад, 30 октября 2015 года, силы Башара Асада при поддержке Ирана и России убили более 70 гражданских жителей Сирии, и еще около 500 пострадали в результате взрыва на рынке в городе Дума. Режим Асада продолжает тщетные попытки навязать военное решение сирийскому конфликту, — отметили в ведомстве США.

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Госдеп ввел санкции против Сил национальной обороны и милитаристских группировок, связанных с Ираном, которые выступают на стороне Асада.

Ограничения направлены против военных командиров, членов парламента, правительственных структур Сирии, а также тех, кто финансирует и укрепляет режим Асада.

Ликвидация Башара Асада

Президент США Дональд Трамп поддерживал идею ликвидировать главу сирийского режима Башара Асада. По его словам, к проведению операции все было готово.

Но Трамп заверил, что не жалеет о том, что план не удалось реализовать. Ведь гарантий успеха не было.