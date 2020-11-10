PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

В Перу президента страны отстранили от должности

Президента Перу Мартина Вискарру отстранили от исполнения его обязанностей.

Решение принял конгресс страны, его поддержали 105 парламентариев.

Такой шаг объяснили тем, что глава государства находится в состоянии “моральной несостоятельности”.

Читайте: Нарушили карантин: в Перу в ночном клубе погибли 13 человек

Обязанности главы государства будет временно исполнять спикер парламента Мерино де Лама.

Мартина Вискарру избрали лидером в 2018 году, до этого он был вице-президентом.

Ситуация в Перу

В Перу ситуация с коронавирусом одна из самых сложных. В стране подтвердили 923 527 случаев болезни.

В апреле в стране вводили меры по запрету на выход на улицы мужчинам и женщинам в разные дни недели.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Перу читайте на Фактах ICTV.

Источник: Congreso de la República del Perú

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка