Президента Перу Мартина Вискарру отстранили от исполнения его обязанностей.
Решение принял конгресс страны, его поддержали 105 парламентариев.
Такой шаг объяснили тем, что глава государства находится в состоянии “моральной несостоятельности”.
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Обязанности главы государства будет временно исполнять спикер парламента Мерино де Лама.
Мартина Вискарру избрали лидером в 2018 году, до этого он был вице-президентом.
Ситуация в Перу
В Перу ситуация с коронавирусом одна из самых сложных. В стране подтвердили 923 527 случаев болезни.
В апреле в стране вводили меры по запрету на выход на улицы мужчинам и женщинам в разные дни недели.
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Источник: Congreso de la República del Perú