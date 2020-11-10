Президента Перу Мартина Вискарру отстранили от исполнения его обязанностей.

Решение принял конгресс страны, его поддержали 105 парламентариев.

Такой шаг объяснили тем, что глава государства находится в состоянии “моральной несостоятельности”.

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Обязанности главы государства будет временно исполнять спикер парламента Мерино де Лама.

Мартина Вискарру избрали лидером в 2018 году, до этого он был вице-президентом.

Ситуация в Перу

В Перу ситуация с коронавирусом одна из самых сложных. В стране подтвердили 923 527 случаев болезни.

В апреле в стране вводили меры по запрету на выход на улицы мужчинам и женщинам в разные дни недели.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Перу читайте на Фактах ICTV.

Источник: Congreso de la República del Perú