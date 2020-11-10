Венгрия планирует производить российскую вакцину от коронавируса

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто сообщил, что венгерская фармацевтическая компания ведет переговоры с Россией по производству вакцины против коронавируса.

По его словам, переговоры между венгерским производителем и министерством здравоохранения Российской Федерации, Российским фондом прямых инвестиций были конструктивными и позитивными.

— Уровень безопасности венгерской компании является адекватным, поэтому начало и мощность возможного производства в Венгрии зависят от конкретных исследовательских и производственных параметров, — отметил Сиярто.

Кроме того, он уточнил, что вскоре российская сторона предоставит технические материалы для принятия решения.

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Накануне Сиярто рассказал, что Венгрия начнет импорт российской вакцины против коронавируса, которая еще не прошла необходимые испытания, для окончательного тестирования в декабре. С января 2021 возможном увеличении объемов заказа.

Европейская комиссия предупредила Будапешт, что будет вынуждена принять меры против Венгрии, если страна попытается купить несертифицированную в ЕС иностранную вакцину, в частности из России.

Вакцина от коронавируса

Россия распространяет ложную информацию относительно вакцины от коронавируса, разработанной учеными Оксфордского университета.

Министр иностранных дел Великобритании считает, что Россия намеренно запустила информационную кампанию против британской вакцины.

В сети публикуют ряд изображений и видео, призывающих избегать вакцины, мол, она превращает людей в обезьян.