Ситуация с коронавирусом на планете должна измениться в позитивную сторону к марту 2021 года.
Такую позицию озвучил помощник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард.
По его мнению, к этому времени в мире появится достаточное количество средств индивидуальной защиты, быстрые и, возможно, даже самостоятельные тесты на коронавирус.
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Кроме того, в организации возлагают большие надежды на вакцину против коронавируса, которая поможет остановить распространение Covid-19 и уменьшит количество летальных случаев.
Коронавирус в мире
10 ноября ситуация с коронавирусом в мире не улучшается, болезнь подтвердили уже у более 51 млн жителей планеты.
За время время пандемии более 1,2 млн людей скончались от осложнений, вызванных вирусом.
В то же время преодолели болезнь более 36 млн пациентов.