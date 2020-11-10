Ситуация с коронавирусом на планете должна измениться в позитивную сторону к марту 2021 года.

Такую позицию озвучил помощник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард.

По его мнению, к этому времени в мире появится достаточное количество средств индивидуальной защиты, быстрые и, возможно, даже самостоятельные тесты на коронавирус.

Читайте: Больше, чем на прошлой неделе: число госпитализаций с Covid-19 возросло на 2 тыс.

Кроме того, в организации возлагают большие надежды на вакцину против коронавируса, которая поможет остановить распространение Covid-19 и уменьшит количество летальных случаев.

Коронавирус в мире

10 ноября ситуация с коронавирусом в мире не улучшается, болезнь подтвердили уже у более 51 млн жителей планеты.

За время время пандемии более 1,2 млн людей скончались от осложнений, вызванных вирусом.

В то же время преодолели болезнь более 36 млн пациентов.