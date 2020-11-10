В США заявили о позитивных результатах в испытании вакцины против коронавируса от компании Pfizer. По предварительным данным, вещество надежно защищает добровольцев, на которых оно испытывалось, от инфицирования.

Вакцина демонстрирует более чем 90% эффективности, хотя и использует ранее неодобренную технологию создания иммунного ответа — так называемую матричную РНК или мРНК.

При этой технологии используется генетический материал мРНК, чтобы заставить клетки производить кусочки белка, которые выглядят как части вируса.

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Иммунная система учится распознавать и атаковать эти части и, теоретически, сможет быстро реагировать на любую инфекцию. Пока вещество находится на стадии испытания.

Вакцина от Pfizer

Ранее фармацевтическая компания Pfizer завершила третий этап тестирований вакцины от коронавируса.

Производитель планирует изготовить до 50 млн доз вещества уже в этом году.

Подробнее об изготовлении вакцины против коронавируса читайте на Фактах ICTV.