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Факты / Мир

Выздоровели почти 33,5 млн человек: коронавирус в мире 11 ноября

51 375 050 инфицированных – такая статистика коронавируса в мире по состоянию на 11 ноября.

За время пандемии умерли в результате осложнений 1 270 167 жителей планеты.

Выздоровели за все время 33 488 189 человек.

Антилидеры по количеству инфицированных:

  • США — 10 241 488;
  • Индия — 8 591 730;
  • Бразилия — 5 699 005;
  • Франция — 1 857 309;
  • Россия — 1 802 762.

Очень близки к пятому месту сразу три страны – Испания (1 381 218), Аргентина (1 262 476) и Великобритания (1 237 198).

Украина пока на 20 месте – между Бельгией и Индонезией.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Где больше всего летальных случаев:

  • США — 239 618;
  • Бразилия — 162 802;
  • Индия — 127 059;
  • Мексика — 95 027;
  • Великобритания — 49 861.

Страны, где больше всего тех, кто выздоровел:

  • Индия — 7 963 457;
  • Бразилия — 5 183 970;
  • США — 3 961 873;
  • Россия — 1 341 868;
  • Аргентина — 1 081 897.

Коронавирус в мире 10 ноября

По состоянию на 10 ноября коронавирусом в мире заразились более 51 млн жителей планеты.

Из них умерли более 1,2 млн людей, а выздоровели за время пандемии более 33,2 пациентов.

Фото: Dreamstime

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