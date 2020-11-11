51 375 050 инфицированных – такая статистика коронавируса в мире по состоянию на 11 ноября.
За время пандемии умерли в результате осложнений 1 270 167 жителей планеты.
Выздоровели за все время 33 488 189 человек.
Антилидеры по количеству инфицированных:
- США — 10 241 488;
- Индия — 8 591 730;
- Бразилия — 5 699 005;
- Франция — 1 857 309;
- Россия — 1 802 762.
Очень близки к пятому месту сразу три страны – Испания (1 381 218), Аргентина (1 262 476) и Великобритания (1 237 198).
Украина пока на 20 месте – между Бельгией и Индонезией.
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Где больше всего летальных случаев:
- США — 239 618;
- Бразилия — 162 802;
- Индия — 127 059;
- Мексика — 95 027;
- Великобритания — 49 861.
Страны, где больше всего тех, кто выздоровел:
- Индия — 7 963 457;
- Бразилия — 5 183 970;
- США — 3 961 873;
- Россия — 1 341 868;
- Аргентина — 1 081 897.
Коронавирус в мире 10 ноября
По состоянию на 10 ноября коронавирусом в мире заразились более 51 млн жителей планеты.
Из них умерли более 1,2 млн людей, а выздоровели за время пандемии более 33,2 пациентов.