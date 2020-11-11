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Факты / Мир

Появление Covid-19: США упрекнули ВОЗ отсутствием данных о миссии в Китае

В США обвинили представителей Всемирной организации здравоохранения в недостаточном информировании касательно подготовки к проведению расследования появления коронавируса.

Это касается давно запланированной работы членов организации в Китае.

— Необходимо понять происхождение коронавируса посредством прозрачного и всестороннего расследования, — заявил представитель Министерства здравоохранения и социальных служб США Гарретт Грисби.

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По мнению спикера, все страны должны быть информированы в полной мере касательно изучения истоков коронавируса. Кроме того, Китай должен этому способствовать в полной мере.

Коронавирус в мире

Еще в июне сообщалось, что ВОЗ отправит экспертов в Китай для исследования этого вопроса. Однако до сих пор достоверно непонятно, откуда появился опасный вирус.

В то же время статистика новых случаев изо дня в день бьет рекорды — люди массово болеют коронавирусом и умирают от осложнений.

Источник: AP

Фото: Dreamstime

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