Избранный президент США Джо Байден считает позором отказ действующего президента Дональда Трампа признавать свое поражение на выборах.

– Откровенно говоря, я просто думаю, что это позор, – отметил Байден.

Он также убежден, что в конечном итоге республиканцы признают его победу на выборах в США.

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По его словам, необходимости в судебных разбирательствах нет.

– Люди не примут эти фальсифицированные выборы! – написал Трамп в Twitter.

Выборы в США 2020

Официальные результаты выборов в США еще не объявлены, но Байден еще 7 ноября выступил с победной речью в своем родном городе Уилмингтон.

Уверенность демократа основывается на прогнозах результатов волеизъявления, которые опубликовали СМИ.

Действующий президент Дональд Трамп не признал поражение и заявил о намерении требовать в судах пересчета голосов.

Ни один из результатов по штатам еще не утвержден, подсчет голосов продолжается. Он будет известен только после заседания коллегии выборщиков США 14 декабря.