У каждого пятого больного коронавирусом появляются психические расстройства

Заболевание коронавирусом увеличивает риск развития психических расстройств у человека. Одновременно, психическое расстройство увеличивает шанс заболеть Covid-19.

Такие выводы сделали ученые Оксфордского университета и НИПЧ Оксфордского центра биомедицинских исследований здравоохранения.

В своем исследовании они использовали данные более 62 тыс. человек, переболевших коронавирусом. За три месяца после положительного результата теста впервые было обнаружено, что каждый пятый человек, который поборол коронавирусную инфекцию, получил диагноз тревожного расстройства, депрессии или бессонницы.

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Также привычным явлением стал диагноз деменции. Кроме того, с коронавирусом связано появление новых психиатрических диагнозов у ​​людей, которые уже имели в анамнезе психические проблемы.

По данным исследования, почти 20% людей получили психиатрический диагноз в течение 90 дней после заражения коронавирусом.

Результаты анализа также показали, что люди с ранее имевшимся диагнозом психического расстройства имели на 65% больше шансов заболеть Covid-19, чем те, кто не имел проблем с психическим состоянием.

Коронавирус

В Дании и Канаде провели исследование относительно того, какая группа крови самая защищенная от воздействия коронавируса.

Обе группы ученых доказали связь между тяжестью течения заболевания и группой крови человека. Исследования показали, что лица с группой крови O (I) имеют меньший риск заражения Covid-19.

Источник: The Lancet Psychiatry