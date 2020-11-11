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Факты / Мир / Росія

В РФ медики, которым сделали прививку вакциной Спутник V, заболели Covid-19

В Российской Федерации трое медиков, которым сделали прививку вакциной против коронавируса Спутник V, заболели Covid-19.

Случаи заболевания вакцинированных медиков выявили в Алтайском крае.

Их вакцинировали первой партией российского вещества против Covid-19.

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Эти случаи объясняют тем, что у привитых не успел сформироваться иммунитет. Кроме того, вакцина двухкомпонентная, через три недели человек должен получить вторую дозу вещества.

Вакцина против коронавируса

Пока весь мир исследует потенциально эффективные вещества против болезни, в РФ в августе заявили о создании первой в мире вакцины против коронавируса Спутник V.

Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи в Москве.

Однако эффективность этого вещества пока вызывает сомнения, из-за чего страны мира не спешать его закупать.

Источник: ТАСС

Фото: Dreamstime

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