Сразу в двух европейских странах зафиксировали увеличение количества смертей от коронавируса до показателей, которые фиксировались весной 2020 года.
В Италии и Великобритании за последние сутки вирус забрал жизни нескольких сотен людей.
Согласно статистике, в Италии за день умерли 580 людей, такое количество в стране фиксировалось в апреле.
Читайте: Вакцина и самостоятельные тесты: в ВОЗ озвучили прогноз относительно Covid-19
А в Великобритании от осложнений, вызванных вирусом, скончались 532 пациента, это самый высокий показатель с мая.
Коронавирус в мире
Согласно статистике коронавируса в мире 11 ноября, на планете подтвердили более 51,3 млн случаев болезни.
За время пандемии вирус унес жизни более 1,2 млн жителей.
Выздоровели за все время более 33,4 млн человек.
Источник: Corriere della Sera, The Guardian