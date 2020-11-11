Сразу в двух европейских странах зафиксировали увеличение количества смертей от коронавируса до показателей, которые фиксировались весной 2020 года.

В Италии и Великобритании за последние сутки вирус забрал жизни нескольких сотен людей.

Согласно статистике, в Италии за день умерли 580 людей, такое количество в стране фиксировалось в апреле.

Читайте: Вакцина и самостоятельные тесты: в ВОЗ озвучили прогноз относительно Covid-19

А в Великобритании от осложнений, вызванных вирусом, скончались 532 пациента, это самый высокий показатель с мая.

Коронавирус в мире

Согласно статистике коронавируса в мире 11 ноября, на планете подтвердили более 51,3 млн случаев болезни.

За время пандемии вирус унес жизни более 1,2 млн жителей.

Выздоровели за все время более 33,4 млн человек.

Источник: Corriere della Sera, The Guardian