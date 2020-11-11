PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

В Италии и Великобритании фиксируют высокий уровень смертности от Covid-19

Сразу в двух европейских странах зафиксировали увеличение количества смертей от коронавируса до показателей, которые фиксировались весной 2020 года.

В Италии и Великобритании за последние сутки вирус забрал жизни нескольких сотен людей.

Согласно статистике, в Италии за день умерли 580 людей, такое количество в стране фиксировалось в апреле.

Читайте: Вакцина и самостоятельные тесты: в ВОЗ озвучили прогноз относительно Covid-19

А в Великобритании от осложнений, вызванных вирусом, скончались 532 пациента, это самый высокий показатель с мая.

Коронавирус в мире

Согласно статистике коронавируса в мире 11 ноября, на планете подтвердили более 51,3 млн случаев болезни.

За время пандемии вирус унес жизни более 1,2 млн жителей.

Выздоровели за все время более 33,4 млн человек.

Источник: Corriere della Sera, The Guardian

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх