Президент Украины Владимир Зеленский поздравил польских граждан и президента Польши Анджея Дуду с Днем независимости. Страна празднует 102 год существования государства.

Зеленский поздравил Польшу в социальных сетях. Он уверен, что стратегическое партнерство между Украиной и Польшей поспособствует укреплению стабильности, мира и безопасности в Европе.

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— Искренние поздравления Анджей Дуде с Днем независимости Польши! Желаем братскому польскому народу мира и согласия. Ценим поддержку Польши в отстаивании территориальной целостности Украины, — написал президент.

Serdeczne życzenia dla @AndrzejDuda z okazji Święta Niepodległości! Życzymy Narodowi Polskiemu pokoju i zgody. Doceniamy wsparcie ???????? w obronie integralności terytorialnej ????????. Wierzę, iż partnerstwo strategiczne między ???????? i ???????? wzmocni stabilność i bezpieczeństwo w Europie. pic.twitter.com/9bQEpVmTOQ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 11, 2020

Министерство иностранных дел Украины также присоединилось к поздравлениям. Они пожелали польскому народу процветания и новых успехов.

— Многая лета, Польская республика! По случаю Праздника Независимости желаем дружественному польскому народу новых успехов и процветания!, — сообщили в МИД Украины.

Многая літа, Польська Республіко! З нагоди Свята Незалежності бажаємо дружньому польському народові нових успіхів і процвітання! Міцне стратегічне партнерство між Україною і Польщею є запорукою миру і стабільності в Європі, нашою спільною цінністю та національним інтересом. — MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) November 11, 2020

Польская Республика ежегодно отмечает День независимости 11 ноября на честь провозглашения самостоятельного государства от России, Германской империи и Австро-Венгерской империи в 1918 году.

Коронавирус в Польше

В этом году Польша не сможет громко отпраздновать День независимости из-за активного распространения коронавируса в стране. Сейчас страна вошла в красную зону. Правительство ввело новые карантинные ограничения.

По состоянию на 11 ноября в мире зафиксировали 51 млн случаев заражения коронавирусом.

Источник: Владимир Зеленский, МИД