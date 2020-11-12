Рон Клайн, который был советником Джо Байдена, станет руководителем аппарата Белого дома.

Об этом сам Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах США, сообщил в Twitter.

– Глубокий и разнообразный опыт Рона Клайна, а также его способность работать с людьми любого политического спектра – именно то, что мне нужно от руководителя аппарата Белого дома, когда мы сталкиваемся с кризисным моментом и снова объединяем нашу страну, – написал политик.

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Клайн уже принял предложение Байдена и написал в Twitter, что польщен доверием избранного президента.

Он был советником Байдена, когда тот занимал должность вице-президента в администрации президента Барака Обамы, а также когда был сенатором.

Скорее всего, Клайн будет заниматься борьбой с коронавирусом, поскольку ранее координировал работу по борьбе со вспышкой Эболы в Африке.

Результаты выборов в США

Несмотря на заявления Джо Байдена о победе, подсчет голосов на президентских выборах в США продолжается.

Ситуация очень напряженная, поскольку разрыв между кандидатами минимальный.

Большинство авторитетных американских изданий заранее отдают победу Байдену, а Дональд Трамп тем временем оспаривает результаты голосования в суде.