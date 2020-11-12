В ожидании вакцины против коронавируса, благодаря которой можно будет взять под контроль распространение вируса и улучшить эпидситуацию на планете, цены на нефть в мире растут уже четыре дня подряд.

В то же время увеличение запасов сырой нефти в США сдерживает рост.

— Нефть Brent подорожала на 34 центов или на 0,8%, до 44,14$/баррель, а нефть WTI прибавила в цене на 41 цент или 1%, до 41,86$/баррель, — сообщают СМИ.

Читайте: После победы Байдена цены на нефть Brent превысили $40

Рост цены на нефть

Увеличение стоимости нефти стали фиксировать из-за заявления представителей американской фирмы Pfizer о вакцине против коронавируса.

Они заявили, что вещество эффективно на 90%.

Подробнее о росте цены на нефть в мире читайте на Фактах ICTV.