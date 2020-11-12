Больше половины французов заявили, что уже как минимум один раз нарушили введенный с 30 октября режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

По результатам опроса Ifop, 60% опрошенных нарушали правила. Отмечается, что это на 27 процентных пунктов больше, чем во время первого карантина весной этого года.

24% французов признались, что они указывали в документах не соответствующую действительности причину необходимости выйти из дома;

17% во время прогулки отходили от дома дальше, чем позволено;

23% навещали своих родственников, а 20% — друзей.

Опрос также показывает ухудшение настроения среди французов из-за действующих мер. Так, 28% респондентов определили свое настроение как плохое, тогда как годом ранее этот показатель в ноябре составлял лишь 16%.

Исследование проводилось онлайн. В нем приняли участие более 2 тыс. французов.

Карантин во Франции

28 октября Эммануэль Макрон объявил во Франции общенациональный карантин. Работу продолжают заведения оптовой торговли, школы и дошкольные учреждения, учреждения внешкольных занятий, отели, все структуры здравоохранения и общественный транспорт.

Источник: Le Figaro