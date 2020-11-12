По состоянию на 12 ноября коронавирусом в мире заболели 52 048 827 человек. За прошедшие сутки их количество увеличилось более чем на 673 тыс. больных.
С начала пандемии вследствие осложнений умерли 1 282 796 жителей планеты, за минувшие сутки зафиксировали еще более 12,6 тыс. смертей.
Побороли болезнь и выздоровели за все время 33 871 490 человек.
Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:
- США — 10 397 400;
- Индия — 8 636 011;
- Бразилия — 5 747 660;
- Франция — 1 914 722;
- Россия — 1 822 345.
Страны с наибольшим количеством летальных случаев:
- США — 241 619;
- Бразилия — 163 368;
- Индия — 127 571;
- Мексика — 95 842;
- Великобритания — 50 457.
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Больше всего больных выздоровели в Индии (8 013 783), Бразилии (5 222 937), США (3 997 175), России (1 360 049) и Аргентине (1 081 897).
Карантин в мире
В Европе продолжают фиксировать рекордные показатели коронавируса. В Италии снова фиксируют рекордный с апреля суточный прирост смертей среди инфицированных — за последние сутки умерли 623 человека.
Общее количество выявленных случаев коронавируса в стране превысило отметку в 1 млн. Обсуждается возможность введения общенационального режима самоизоляции.
Власти Испании сообщили, что суточный прирост случаев заражения составляет 19 тыс. Во Франции суточный показатель выявленных случаев коронавируса составил 35 тыс.
Коронавирус в мире
По состоянию на 11 ноября коронавирусом в мире заразились 51 375 050 жителей планеты.
Из них умерли более 1,2 млн человек, а выздоровели за время пандемии больше 33,4 млн пациентов.