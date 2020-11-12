По состоянию на 12 ноября коронавирусом в мире заболели 52 048 827 человек. За прошедшие сутки их количество увеличилось более чем на 673 тыс. больных.

С начала пандемии вследствие осложнений умерли 1 282 796 жителей планеты, за минувшие сутки зафиксировали еще более 12,6 тыс. смертей.

Побороли болезнь и выздоровели за все время 33 871 490 человек.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США — 10 397 400;

Индия — 8 636 011;

Бразилия — 5 747 660;

Франция — 1 914 722;

Россия — 1 822 345.

Страны с наибольшим количеством летальных случаев:

США — 241 619;

Бразилия — 163 368;

Индия — 127 571;

Мексика — 95 842;

Великобритания — 50 457.

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Больше всего больных выздоровели в Индии (8 013 783), Бразилии (5 222 937), США (3 997 175), России (1 360 049) и Аргентине (1 081 897).

Карантин в мире

В Европе продолжают фиксировать рекордные показатели коронавируса. В Италии снова фиксируют рекордный с апреля суточный прирост смертей среди инфицированных — за последние сутки умерли 623 человека.

Общее количество выявленных случаев коронавируса в стране превысило отметку в 1 млн. Обсуждается возможность введения общенационального режима самоизоляции.

Власти Испании сообщили, что суточный прирост случаев заражения составляет 19 тыс. Во Франции суточный показатель выявленных случаев коронавируса составил 35 тыс.

Коронавирус в мире

По состоянию на 11 ноября коронавирусом в мире заразились 51 375 050 жителей планеты.

Из них умерли более 1,2 млн человек, а выздоровели за время пандемии больше 33,4 млн пациентов.