PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Более 600 тыс. новых случаев за сутки: коронавирус в мире 12 ноября

По состоянию на 12 ноября коронавирусом в мире заболели 52 048 827 человек. За прошедшие сутки их количество увеличилось более чем на 673 тыс. больных.

С начала пандемии вследствие осложнений умерли 1 282 796 жителей планеты, за минувшие сутки зафиксировали еще более 12,6 тыс. смертей.

Побороли болезнь и выздоровели за все время 33 871 490 человек.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

  • США — 10 397 400;
  • Индия — 8 636 011;
  • Бразилия — 5 747 660;
  • Франция — 1 914 722;
  • Россия — 1 822 345.

Страны с наибольшим количеством летальных случаев:

  • США — 241 619;
  • Бразилия — 163 368;
  • Индия — 127 571;
  • Мексика — 95 842;
  • Великобритания — 50 457.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Больше всего больных выздоровели в Индии (8 013 783), Бразилии (5 222 937), США (3 997 175), России (1 360 049) и Аргентине (1 081 897).

Карантин в мире

В Европе продолжают фиксировать рекордные показатели коронавируса. В Италии снова фиксируют рекордный с апреля суточный прирост смертей среди инфицированных — за последние сутки умерли 623 человека.

Общее количество выявленных случаев коронавируса в стране превысило отметку в 1 млн. Обсуждается возможность введения общенационального режима самоизоляции.

Власти Испании сообщили, что суточный прирост случаев заражения составляет 19 тыс. Во Франции суточный показатель выявленных случаев коронавируса составил 35 тыс.

Коронавирус в мире

По состоянию на 11 ноября коронавирусом в мире заразились 51 375 050 жителей планеты.

Из них умерли более 1,2 млн человек, а выздоровели за время пандемии больше 33,4 млн пациентов.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка