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Факты / Мир

В Минске впервые с начала пандемии введут масочный режим

В столице Беларуси Минске впервые с начала пандемии ввели обязательный масочный режим.

Городской исполнительный комитет сообщил, что теперь обязательно носить маску во всех помещениях и общественном транспорте.

Кроме того, в городе руководители как государственных, так и частных организаций будут контролировать, как люди придерживаются масочного режима.

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Также масочный режим ввели в Могилеве, впоследствии маски стали обязательными в Гомельской области, в Бобруйске, а также в Лидском, Чауському и других районах.

За все время пандемии в Беларуси зафиксировали 109 357 случаев инфицирования коронавирусом, но 92 226 человек уже вылечились. Таковы официальные данные, которые подает власть страны.

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