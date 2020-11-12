В Европарламенте обнаружили сотни случаев коронавируса

Президент Европейского парламента Давид Сассоли заявил, что в Европарламенте обнаружили сотни случаев заболевания коронавирусом Covid-19.

Сассоли был вынужден выступить с этим заявлением после жалоб на то, что депутаты Европарламента больше не могут получать свои суточные выплаты в размере €323. Это произошло после того, как парламент был частично закрыт из-за коронавирусного кризиса.

Европарламент осуществляет фиксированную выплату в размере €323 в день для покрытия расходов, которые члены ЕП несут в периоды парламентской деятельности — при условии, что они подтвердят свое присутствие, зарегистрировавшись.

В основном эти средства предназначены для покрытия расходов на проживание в течение каждого рабочего дня в Брюсселе или Страсбурге.

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Коронавирус в мире

По состоянию на 12 ноября коронавирусом в мире заболели 52 048 827 человек. За прошедшие сутки их количество увеличилось более чем на 673 тыс. больных.

С начала пандемии вследствие осложнений умерли 1 282 796 жителей планеты, за минувшие сутки зафиксировали еще более 12,6 тыс. смертей.

Побороли болезнь и выздоровели за все время 33 871 490 человек.

Источник: EUobserver