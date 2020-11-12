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Факты / Мир
Андрій Жигайло |

Соглашение о перемирии не решает вопрос Нагорного Карабаха — Пашинян

Подписанное соглашение о перемирии между Арменией и Азербайджаном о прекращении войны в Нагорном Карабахе не предусматривает решения территориального вопроса.

Позиция в отношении этого региона в премьер-министр Армении неизменна, заявил он на своей странице в Facebook.

— Этим документом не предусмотрено содержательное решение вопроса, а всего лишь предусматривается прекращение военных действий. Вопрос Карабаха как было нерешенным, так и остается нерешенным, и еще предстоит работа, — сказал Никол Пашинян.

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Соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе

Никол Пашинян объяснил, что соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе было подписано из-за опасений попасть в окружение 25-тысячной группировке армянских войск в горах Карабаха.

Генштаб докладывал ему о необходимости скорейшего прекращения боевых действий, а в Карабахе — об угрозе потери Степанакерта.

Источник: Никол Пашинян

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