По состоянию на утро 13 ноября коронавирус в мире обнаружили у 52 6786 81 человека, за сутки их количество выросло еще более чем 600 тыс. инфицированных.
Всего от осложнений вызванных коронавирусом, умерло 1 292 228 человек, за сутки — еще 10 тыс.
Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:
- США — 10 543 486;
- Индия — 8 683 916;
- Бразилия — 5 781 582;
- Франция — 1 915 282;
- Россия — 1 843 678.
Страны с наибольшим количеством летальных случаев:
- США — 242 022;
- Бразилия — 164 281;
- Индия — 128 121;
- Мексика — 97 056;
- Великобритания — 51 020.
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По количеству больных в мире Украина занимает 20 место — между Ираком и Индонезией.
Коронавирус в других странах
Сразу в двух европейских странах зафиксировали увеличение количества смертей от коронавируса к показателям, которые фиксировались весной 2020 года.
В Италии и Великобритании за последние сутки вирус унес жизни нескольких сотен человек.
Рекордно низкие показатели заболеваемости наблюдаются в Новой Зеландии — всего один случай за сутки. В то же время в Австрии обнаружили 11 больных.
Коронавирус 12 ноября
Для сравнения, коронавирус в мире 12 ноября обнаружили у 52 048 827 человек. За прошедшие сутки их количество увеличилось более чем 673 тыс. больных.
Антилидерами по количеству больных и за уровнем смертей остаются Соединенные Штаты.