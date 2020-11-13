По состоянию на утро 13 ноября коронавирус в мире обнаружили у 52 6786 81 человека, за сутки их количество выросло еще более чем 600 тыс. инфицированных.

Всего от осложнений вызванных коронавирусом, умерло 1 292 228 человек, за сутки — еще 10 тыс.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США — 10 543 486;

Индия — 8 683 916;

Бразилия — 5 781 582;

Франция — 1 915 282;

Россия — 1 843 678.

Страны с наибольшим количеством летальных случаев:

США — 242 022;

Бразилия — 164 281;

Индия — 128 121;

Мексика — 97 056;

Великобритания — 51 020.

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По количеству больных в мире Украина занимает 20 место — между Ираком и Индонезией.

Коронавирус в других странах

Сразу в двух европейских странах зафиксировали увеличение количества смертей от коронавируса к показателям, которые фиксировались весной 2020 года.

В Италии и Великобритании за последние сутки вирус унес жизни нескольких сотен человек.

Рекордно низкие показатели заболеваемости наблюдаются в Новой Зеландии — всего один случай за сутки. В то же время в Австрии обнаружили 11 больных.

Коронавирус 12 ноября

Для сравнения, коронавирус в мире 12 ноября обнаружили у 52 048 827 человек. За прошедшие сутки их количество увеличилось более чем 673 тыс. больных.

Антилидерами по количеству больных и за уровнем смертей остаются Соединенные Штаты.