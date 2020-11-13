Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 13 ноября 2020

Коронавирус продолжает распространятся по миру, унося тысячи жизней. Украина — не исключение. 13 ноября в стране зафиксировали новый антирекорд заболеваемости Covid-19.

По состоянию на 13 ноября коронавирус в мире обнаружили у более чем 53 млн жителей планеты. За сутки заразились 600 тыс. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1,2 млн пациентов. А за сутки — 10 тыс.

В Украине зафиксировали рекордное количество больных коронавирусом — 11 787 инфицированных. За сутки выписаны 6 155 человек, умерло — 172 человека. Также в столице зафиксировали рекордный прирост больных — 1 083 пациентов.

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Коронавирус в других странах

В Германии 13 ноября зафиксирован новый рекорд заболеваний коронавирусом — 23 542 случая в сутки. Предыдущий пик был достигнут 7 ноября — 23 399 случаев.

США также стали антирекордсменами по количеству заражений Covid-19 — более 160 тыс. новых случаев. 12 ноября в стране было рекордное количество госпитализаций пациентов с коронавирусом — 67 096 человек. Ежедневно в стране фиксируют более тысячи летальных случаев.

Цены на нефть в мире падают

Цены на нефть 13 ноября снижаются из-за опасений медленного восстановления мировой экономики и спроса на топливо в связи с ростом количества случаев коронавирусной инфекции. Однако рынок растет вторую неделю подряд, чему способствовали надежды на вакцину Pfizer.

Фьючерсы на нефть Brent снизились на 0,78%, до $43,19 за баррель к 12.05 по киевскому времени, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI упали на 1%, до $40,71 за баррель.

Российскую вакцину испытывают в Индии

Партию российской вакцины против коронавируса Спутник V доставили в индийский город Хайдарабад для проведения второй и третьей фазы клинических испытаний. Там ученые определят, безопасна ли вакцина для человека.

У Илона Маска подозрение на коронавирус

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск четыре раза сделал ПЦР-тест на коронавирус. Два из них — негативные, а два — положительные, хотя у бизнесмена есть симптомы болезни.

Примерно через 24 часа Маск получит результаты ПЦР-тестов из разных лабораторий.

Протесты против карантина выходного дня в Украине

В Украине продолжаются протесты рестораторов и представителей бизнеса из-за принятия правительством 11 ноября карантина выходного дня. В Харькове, Львове, Киеве и Днепре протестующие требуют отменить карантин.

Львов, Одесса, Черкассы, Николаев, Ровно, Мукачево, Славянск, Луцк не будут соблюдать карантин выходного дня.