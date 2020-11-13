В основателя Tesla и SpaceX Илона Маска появились симптомы коронавируса, из-за чего бизнесмен сдал четыре ПЦР-теста.

Однако результаты так и не дали окончательного результата, поскольку два теста оказались отрицательными, а два — положительными.

— Происходит что-то очень странное. Четыре раза в день сдал тест на Covid-19 Два результата оказались отрицательными, два — положительными. Один и тот же аппарат, тот же тест, та же медсестра. Быстрый тест на антигены от [компании] BD, — написал Маск.

Он добавил, что это может быть распространенной проблемой. Примерно через 24 часа Маск получит результаты ПЦР-тестов из разных лабораторий.

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Neuralink вживили чип

Биотехнологическая компания Илона Маска Neuralink смогла успешно имплантировать беспроводной чип в организм поросенка.

Этот чип называется Link, его используют для подключения мозга животного к компьютеру. Такая технология может помочь в лечении повреждений мозга и других расстройств.

Источник: Илон Маск