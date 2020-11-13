Введение комендантского часа с 15 ноября до 1 декабря – правительство Черногории решило ужесточить карантинные ограничения.

Если это не поможет стабилизировать ситуацию с коронавирусом, его действие продлят.

Уже в воскресенье жителям Черногории нельзя выходить из дома с 21.00 до 5.00.

Магазины и рестораны будут работать до 20.00, а на выходных запрещены междугородние поездки.

Под запретом собрания более чем четырех людей, а также проведение религиозных собраний и обрядов.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Коронавирус в мире 13 ноября

По состоянию на 13 ноября коронавирусом в мире заразился 52 678 681 человек, за сутки их количество выросло еще более чем на 600 тыс.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 1 292 228 человек, за сутки — еще 10 тыс.

Источник: Total Montenegroо