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Факты / Мир
Андрій Жигайло |

Лукашенко заявил, что может закрыть границу Беларуси для украинских товаров

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может закрыть границу для ввоза продукции с территории Украины.

Об этом он заявил во время интервью с международными журналистами 13 ноября.

Лукашенко начал цитировать президента России Владимира Путина, который спрашивал у него почему не закрытп белорусско-украинская граница, когда против РФ введены санкции.

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— Он спрашивает, а почему украинцы через Беларусь поставляют санкционную продукцию на рынок России? И вы, Украина, против нас санкции вводите. Слушайте, и проснитесь вы. Вы смотрите, чтобы мы не закрыли границу для товаров из украинской территории, — заявил Лукашенко.

Убийство Романа Бондаренко

Александр Лукашенко заявил, что погибший Роман Бондаренко был пьян и сражался за флаги, после чего его забрала милиция.

По словам Лукашенко, он интересовался, как идет расследование у главы Следственного комитета Беларуси.

Украина солидарна с ЕС в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, что cпричинилы смерть Романа Бондаренко.

Источник: Пул Первого

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