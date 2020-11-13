Папа Римский благословил Байдена

Папа Римский Франциск телефоном провел переговоры с демократом Джо Байденом, который предварительно победил на выборах президента США.
Во время разговора, Папа Римский призвал Байдена бороться в новой должности с изменениями климата, мигрантским кризисом и бедностью.
Также понтифик благословил представителя Демократической партии. Будущий президент в свою очередь отметил роль Папы Римского в достижении мира, примирения и общей приверженности гуманизму на мировой арене.
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Выборы в США 2020
Официальные результаты выборов в США еще не объявлены, но Байден еще 7 ноября выступил с победной речью в своем родном городе Уилмингтон.
Уверенность демократа основывается на прогнозах результатов волеизъявления, которые опубликовали СМИ.
Действующий президент Дональд Трамп не признал поражение и заявил о намерении требовать в судах пересчета голосов.
Ни один из результатов по штатам еще не утвержден, подсчет голосов продолжается. Он будет известен только после заседания коллегии выборщиков США 14 декабря.