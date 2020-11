Результаты выборов в США: по прогнозам, у Байдена пока больше голосов выборщиков, чем у Трампа

В США продолжается подсчет голосов в ключевых штатах. Сейчас ситуация с подсчетом очень напряженная, поскольку разрыв между кандидатами колеблется в пределах одного процента.

Большинство авторитетных американских изданий заранее отдают победу Джо Байдену, а Дональд Трамп тем временем оспаривает результаты голосования в суде.

Обновлено 13 ноября в 10.20.

Апелляционный суд постановил не учитывать часть бюллетеней в Пенсильвании от избирателей, которые голосовали по почте и не успели до 9 ноября подтвердить свою личность.

Перед выборами секретарь штата Кэти Буквар продлила дедлайн до 12 ноября. Штаб Трампа требовал отменить это постановление. Суд Пенсильвании постановил, что секретарь не имела необходимых полномочий, чтобы продлить срок подтверждения личности.

Однако ни один спорный голос в Пенсильвании на момент судебного заседания не был учтен в итогах голосования. Решение суда не отменяет победу демократа Джо Байдена в штате.

Обновлено 12 ноября в 18.00. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что после подсчета голосов на выборах власть будет передана второй администрации Трампа.

Обновлено 12 ноября в 12.00. Рон Клайн, который был советником Джо Байдена, станет руководителем аппарата Белого дома. Об этом сам Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах в США, сообщил в Twitter.

Официальный результат выборов еще не объявлен. Сейчас подсчет голосов еще продолжается в трех штатах и на Аляске. Хотя в последнем штате результаты выборов предсказуемы, поскольку Трамп уже пересек границу в 50% поддержки избирателей.

Обновлено 11 ноября в 19.05.

Дональд Трамп предварительно победил в штате Аляска. По информации NBC и CNN, он набрал 56,9% голосов по итогам обработки 75% бюллетеней. Демократа Джо Байдена поддержали 39,1% избирателей штата.

Таким образом, Дональд Трамп получил еще три голоса от выборщиков, в целом — 217. У Джо Байдена остается 279 голосов выборщиков.

Обновление от 11 ноября в 10.00.

Джо Байден заявил, что нежелание администрации Трампа признавать поражение не повлияет не процесс перехода власти.

— Мы уже начинаем переходный период. Мы в процессе. И возможность того, что администрация каким-либо образом может не признать нашу победу, вообще не меняет динамики и того, что мы можем сделать, – отметил Байден.

Пока нет результатов выборов по штатах Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Аляска.

Джо Байден уже набрал 290 голосов при 270 необходимых, а Трамп только 214.

Источник: Bloomberg

Обновление от 10 ноября в 11.00. Несмотря на большое количество инициатив Байдена и едва ли не начало передачи власти, стоит заметить, что подсчет голосов все еще продолжается.

По данным The New York Times, результаты выборов неизвестные еще в четырех штатах: Аризона, Аляска, Джорджия и Северная Каролина.

Трамп лидирует на Аляске и в Северной Каролине, а его оппонент Джо Байден забирает голоса Аризоны и Джорджии. Однако официальный результат будет известен после 100% подсчета.

Обновлено в 15.10. Кандидат от Демократической партии США на выборах главы государства Джо Байден начал подготовку к передаче власти администрации, несмотря на отказ действующего лидера страны Дональда Трампа признать поражение.

Обновлено в 11.05. Консультативный переходный совет, состоящий из представителей трех последних администраций Белого дома, призвал президента США Дональда Трампа готовиться к процессу передачи власти Джо Байдена.

Обновлено 9 ноября в 9.15. Джозеф Байден намерен объявить в США общенациональный масочный режим сразу после инаугурации. Байден планирует обеспечить обязательное ношение масок в каждом штате при поддержке губернаторов.

Обновлено в 21.20. 43-й президент США Джордж Буш поздравил Байдена с победой на президентских выборах.

Обновлено в 18.56. Губернатор штата Мэриленд республиканец Ларри Хоган заявил, что надеется, что президент Трамп “в конечном итоге поступит правильно” и признает победу новоизбранного президента Джо Байдена, пишет CNN.

Обновлено в 13.40. Выбранная вице-президентом США Камала Харрис поблагодарила гражданам США за рекордную явку на выборах.

Обновлено 8 ноября о 10.45. Байден собирается отменить ряд указов Трампа после вступления на должность.

Так, в первую очередь Джо Байден планирует вернуть Соединенные Штаты в Парижскую хартию по климату, а также отменить выход страны из Всемирной организации здравоохранения.

Обновлено 7 ноября в 19.20. CNN, AP и BBC сообщили, что Джо Байден победил на выборах президента в США. В частности, по информации CNN, в Пенсильвании Байден получил 49,7% поддержки, что дало ему еще 20 голосов. В целом издание сообщает, что в Пенсильвании демократ набрал 284 голоса Коллегии выборщиков.

В то же время Дональд Трамп заявил, что будет отстаивать свои позиции в суде. Он отметил, что не СМИ, а законные голоса решают, кто был избран президентом и добавил, что не успокоится, пока американский народ не получит честного подсчета голосов, которого заслуживает.

Обновлено 7 ноября, в 10.15. Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что пока не готов объявить о победе. Однако он уверен, что выиграет президентские выборы.

Байден записал обращение к избирателям.

Tune in as I address the nation on the current state of the race. https://t.co/w0er4issEk

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020