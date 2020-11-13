Партию российской вакцины от коронавируса Спутник V доставили в индийский город Хайдарабад для проведения второй и третьей фазы клинических испытаний.

Их будет проводить фармацевтическая компания Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (Dr. Reddy’s).

После исследований можно будет определить, придатен ли препарат для вакцинации жителей страны. Результаты испытаний важны для Индии, поскольку от них зависит применение Спутника V в целях борьбы с пандемией.

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В октябре Российский фонд прямых инвестиций и компания Dr. Reddy’s получили одобрение Генерального контролера лекарственных средств Индии для проведения следующих фаз исследований.

Сейчас вакцина Спутник V проходит послерегистрационные клинические испытания на 40 тысячах добровольцев в России.

Российская вакцина

Российская Федерация в августе заявила о создании первой в мире вакцины против коронавируса Спутник V.

Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи в Москве.

По словам президента России Владимира Путина, вакцина формирует стойкий иммунитет и прошла все необходимые проверки.

Источник: The Asian Age