Законодатель-республиканец Рон Джонсон выразил поддержку внешней политике администрации Трампа в противовес возможному курсу избранного президента Джо Байдена.

Сенатор подчеркнул, что в Конгрессе США есть сильный двухпартийный консенсус относительно неприемлемости для национальных интересов США внешней политики России.

После смены администрации, послаблений режима санкций со стороны Вашингтона не будет, ведь обе парии скептически относятся к России под правлением Владимира Путина.

— Это историческая трагедия, Путин выбрал этот путь конфронтации, вместо того, чтобы должным образом интегрироваться с Западом. Поэтому, я думаю, что санкции останутся в силе независимо от того, кто будет президентом, — сказал сенатор.

Также Джонсон надеется, что введенные Вашингтоном санкции против газопровода Северный поток-2 также будут действовать и в дальнейшем.

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Сенатор отметил, что с точки зрения экономической мощи, Россия намного слабее Запада и поэтому влияние Москвы на западные страны зачастую преувеличено.

Санкции против Северного потока-2

Представители Палаты представителей и Сената США достигли договоренности о включении дополнительных санкций против газопровода Северный поток-2 в оборонительный законопроект.

Эти ограничения коснутся страховых и сертификационных компаний, работающих с российскими судами после завершения проекта.