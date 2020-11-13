В США не будет локдауна из-за коронавируса — штаб Байдена

Джо Байден в рамках борьбы с коронавирусом не планирует вводить в стране общенациональный режим изоляции.

Планируется ограничиться лишь точечными мерами, заявил глава консультативного комитета Байдена с коронавируса доктор Вивек Мерфи.

Специалисты многое узнали о распространении вируса и меры его сдерживания, следует думать о наборе ограничений, которые можно то вводить, и отменять в зависимости от эпидемиологической обстановки в конкретном районе.

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— Мы не в том состоянии, когда мы говорим о закрытии всей страны. Мы должны действовать более целенаправленно, — сказал он.

Он добавил, что приоритетом команды Байдена остается остановка распространения вируса, особенно в домах престарелых и местах лишения свободы.

Масочный режим в США

Джозеф Байден намерен объявить в США общенациональный масочный режим сразу после инаугурации. Он планирует обеспечить обязательное ношение масок в каждом штате при поддержке губернаторов.

Если кто-то из них откажется пойти на такой шаг, будущий президент будет договариваться об этом режиме с округами отдельно.

Источник: ABC